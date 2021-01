셀트리온, 최근 5일 외국인 32만 8944주 순매수... 주가 33만 1500원(-0.9%)

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 331,500 전일대비 3,000 등락률 -0.90% 거래량 455,639 전일가 334,500 2021.01.29 12:11 장중(20분지연) 관련기사 2월 백신 나온다! 정부가 지원하는 ‘핵심기술’!! 435조 시장 잡는다외국인·기관 매도세에 코스피·코스닥 하락전환개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피 close 은 29일 오전 11시 31분 현재 전일보다 0.9% 내린 33만 1500원에 거래되고 있다. 거래량은 39만 339주로 전일 거래량 대비 26.54% 수준이다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 331,500 전일대비 3,000 등락률 -0.90% 거래량 455,639 전일가 334,500 2021.01.29 12:11 장중(20분지연) 관련기사 2월 백신 나온다! 정부가 지원하는 ‘핵심기술’!! 435조 시장 잡는다외국인·기관 매도세에 코스피·코스닥 하락전환개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피 close 은 단백질 및 바이오 의약품 제조기업으로 알려져 있다.

1월 28일 하나금융투자의 선민정 연구원은 'COVID19 항체치료제 렉키로나주 임상 2상 결과 발표 이후. 결국 셀트리온의 주가는 현재 1)COVID19 치료제 렉키로나주의 미국 시장 진출 여부, 2) 램시마 SC의 매출 확대 여부가 불투명하기 때문에 주가는 당분간 박스 안에 갇힐 수 있음. 바이오시밀러라는 비즈니스의 특성 상 매년 신규제품 출시로 성장을 기대할 수 있음. 올해 유럽에서 신규 출시되는 휴미라 바이오시밀러인 유플라이마를 비롯 매년 순차적으로 신제품 출시를 예정하고 있음. '이라며 셀트리온의 목표가를 36만 4000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 셀트리온을 18만 3896주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 32만 8944주 순매수, 14만 5546주 순매도 했다.

