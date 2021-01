[특징주]피씨엘, 코로나19 '개인 검사 시대'…유럽서 먼저 알아본 기술력

[아시아경제 박형수 기자] 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 39,650 전일대비 8,750 등락률 +28.32% 거래량 949,974 전일가 30,900 2021.01.29 11:08 장중(20분지연) 관련기사 피씨엘, 의료기기 공급계약 체결[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일피씨엘, 4.3억 규모 의료기기 공급계약 체결 close 이 강세다. 오스트리아 정부가 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 39,650 전일대비 8,750 등락률 +28.32% 거래량 949,974 전일가 30,900 2021.01.29 11:08 장중(20분지연) 관련기사 피씨엘, 의료기기 공급계약 체결[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일피씨엘, 4.3억 규모 의료기기 공급계약 체결 close 코로나19 항원검사키트에 대해 개인사용을 허용하는 자가검사 품목으로 등록했다는 소식이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

29일 오전 10시48분 피씨엘은 전날보다 15.75% 오른 3만5750원에 거래되고 있다.

오스트리아 정부는 국민에게 일주일에 3개씩 코로나19 항원검사키트를 제공하고 있다. 이번 결정으로 임신 테스트기처럼 피씨엘의 제품을 개인이 약국에서 사서 사용할 수 있다. 검사 편의성이 자가검사 등록 결정에 큰 영향을 줬다는 게 회사 측의 판단이다.

피씨엘 관계자는 "오스트리아 정부에서 먼저 피씨엘에 연락을 해왔다"며 "연락 후 하루 만에 전격적으로 자가검사(Eigenanwendung) 품목에 등록됐다"고 설명했다. 이어 "현재 약국 내 검사 가능한 독일, 포르투칼, 스페인, 영국 등에도 영향을 미칠 것으로 보인다"고 말했다.

피씨엘은 포르투갈 대형 제약사에 코로나19 항원 검사키트의 정기적인 공급을 시작했다. 포르투갈 제약사는 코로나19 항원검사에 대해 매달 최소 100만여개의 수요가 발생할 것으로 예상한다고 회사 측은 전했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr