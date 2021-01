양산 文대통령 사저 효과?… 외지인 아파트 매매 급증 왜

외지인 아파트 매매량 11월 전국 2위

부산·울산 투자수요 전이 '풍선효과'

문재인 대통령 퇴임 후 사저가 들어설 경남 양산시 일대에서 외지인의 아파트 투자 열기가 최근 지속되고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 공교롭게도 문 대통령의 사저가 하북면 평산마을에 들어서기로 확정 공표된 이후 그 상승세가 두드러지는 모양새라 '사저 효과'라는 말도 나온다. 다만 실제로는 사저의 영향이라기 보다는 부산·울산 투자 수요가 인접지역으로 옮겨붙은 결과라는 평가다.

29일 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 양산시의 외지인 매매거래건수는 545건을 기록해 전국 시·군·구 중 4위를 기록했다. 앞서 전월에도 이지역의 외지인 매매거래는 559건으로 전국에서 두번째로 많았다.

양산시의 지난해 상반기 외지인 아파트 거래건수는 100~200건 수준에 머물렀지만 6월부터 상황이 바뀌었다. 6월 256건을 기록하며 전월대비 54% 급등하더니, 7월에는 310건으로 늘었다. 6월은 문 대통령이 퇴임 후 양산시 하북면 지산리 평산마을에서 지내기로 했다는 소식이 처음으로 알려진 시점이다. 8월~10월에는 예년 수준으로 거래량이 떨어지며 주춤했으나, 11월 이후 다시 거래량이 급증했다.

다만 외지인의 양산시 아파트 매입을 사저 효과로 연결짓기는 어렵다는 평가다. 이 지역 A공인중개사사무소(공인) 관계자는 "6월 이후 외지인의 아파트 거래 문의가 늘어난 것은 맞다"면서도 "부산과 울산에 몰렸던 투자 수요가 인접 도시로 확대된 것으로 봐야 한다"고 말했다.

실제 부산, 양산과 맞닿은 김해시 역시 거래량 증가세가 두드러진다. 김해시의 지난해 12월 외지인 아파트 거래는 전월대비 25% 는 503건을 기록했다. 11월 402건으로 전체 6위를 찍은데 이어 더 많은 거래량을 이어간 것이다.

지난해 12월 정부가 부산과 울산 대부분 지역을 조정대상지역으로 지정하면서 양산, 김해 등 인근지역 수요가 더 늘 것이라는 전망도 나온다. 임병철 부동산114수석연구원은 "양산·김해는 공급이 활발했던만큼 집값이 저평가된 측면이 있었다"며 "주변지역이 규제지역으로 묶이면서 이른바 풍선효과가 발생하고 있다"고 말했다.

한편 지난해 집값이 크게 오른 대부분 지역에서는 외지인 거래가 늘어난 것으로 나타났다. 전국에서 아파트값이 10% 이상 상승한 시는 모두 17곳으로, 이 가운데 15곳의 외지인 거래 비중이 전년보다 높았다. 외지인들이 규제를 피해 몰려와 아파트를 사들이면 이에 자극받은 지역주민들이 매수 행렬에 가세하면서 집값이 연중 고공행진을 한 것으로 분석된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr