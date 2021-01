[아시아경제 박지환 기자] 현대자동차그룹 계열사인 현대비앤지스틸 현대비앤지스틸 004560 | 코스피 증권정보 현재가 23,500 전일대비 2,150 등락률 +10.07% 거래량 4,611,734 전일가 21,350 2021.01.29 10:41 장중(20분지연) 관련기사 현대비앤지스틸, 검색 상위 랭킹... 주가 15.15%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정현대비앤지스틸, 커뮤니티 활발... 주가 26.97%. close 이 LG하우시스의 자동차 소재·산업용 필름 사업부를 인수한다는 소식에 강세를 나타냈다.

한국거래소에 따르면 26일 오전 10시46분 현재 현대비앤지스틸은 전 거래일 대비 2450원(11.48%) 오른 2만3800원에 거래되고 있다.

현대비앤지스틸의 주가 강세는 LG하우시스의 자동차 소재·산업용 필름 사업부 인수를 위한 우선협상자에 선정됐다는 소식이 전해진데 따른 것으로 풀이된다.

지난 26일 LG하우시스는 자동차 소재와 산업용 필름 부문을 현대비앤지스틸에 매각하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 공시했다.

