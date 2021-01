경북 울진군, 청소년참여委 위원 공모 … "청소년 정책 새바람"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 청소년 중심의 정책 실현에 앞장설 '2021년도 청소년참여기구' 위원을 2월26일까지 공개모집한다고 29일 밝혔다.

모집대상은 울진군에 거주하는 만19~24세 청소년으로, 월 1회 이상 활동이 가능해야 한다. 1차 서류심사와 2차 면접을 거쳐 최종 선발할 예정이다.

'청소년참여위원회'는 청소년 관련 정책의 수립과 시행과정에 청소년의 의견을 수렴하고 참여를 촉진하기 위해 청소년기본법에 의해 마련된 청소년자치기구다.

청소년참여기구 위원으로 선발된 청소년에게는 울진군수 위촉장이 교부되며, 정책 발굴, 청소년 자치기구 교류활동 등에 참여하게 된다. 자세한 내용은 울진군청 홈페이지 공지사항에서 확인하면 된다.

전찬걸 군수는 "울진군 청소년들의 많은 참여가 곧 청소년정책의 변화를 가져올 것"이라며 "청소년참여기구 활동으로 사회성, 리더십 등 다양한 역량을 갖출 기회를 갖기를 바란다"고 했다.

한편, 울진군청소년참여기구는 지역 청소년들의 참신한 정책제안으로 경상북도청소년정책제안대회에서 2017년 대상, 2018년 우수상, 2019년, 2020년에 장려상을 수상한 바 있다.

