[특징주]'외국인 순매도세' 대한그린파워, 주가 급락

[아시아경제 지연진 기자] 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 880 전일대비 113 등락률 -11.38% 거래량 32,337,898 전일가 993 2021.01.29 10:40 장중(20분지연) close 는 이날 오전 10시10분 기준 전일대비 23.77% 떨어진 757로 거래되고 있다.

이날 995원으로 거래를 시작한 대한그린파워는 장 초반 하락세로 전환한 이후 710원까지(28.5%)까지 떨어졌다.

바이오중유 및 일반중유 제조업체인 이 회사는 이날 오전 외국인 투자자들이 100만주 넘게 팔아치우면서 순매도 종목 1위를 기록중이다.

