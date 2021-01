다음달 10일까지 일동후디스 공식 인스타그램 통해 체험단 모집

[아시아경제 임혜선 기자] 일동후디스가 '후디스 산양유아식' 1000명 체험단 이벤트를 다음달 10일까지 진행한다.

'후디스 산양유아식'은 일동후디스가 국내 최초로 선보인 프리미엄 산양분유로 2003년 출시 이후 현재까지 국내 산양 분유 시장에서 1위를 지켜오고 있다.

이벤트 참여방법은 먼저 위 사진처럼 일동후디스 공식 인스타그램 체험단 모집 게시물을 캡쳐해 개인 인스타그램 계정에 업로드 혹은 리그램한다. 인스타그램 이벤트 게시물에 본인의 일동후디스 홈페이지 아이디와 ‘공유 완료’ 댓글을 작성하면 지원이 완료된다. 체험단으로 선정된 총 1000명에게는 일동후디스 홈페이지 회원정보에 기입된 주소로 ‘후디스 산양유아식’을 전달한다. 선정 여부는 다음달 12일 문자로 공지할 예정이다.

