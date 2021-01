[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철은 28일 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "자동차 강판과 조선 후판 가격 협상을 1~2분기 내에 결론을 내도록 노력 중이다"고 밝혔다.

이어 "현대차·기아와 자동차 강판 가격 협상을 긍정적으로 진행하고 있고, 조선 후판은 현대중공업 중심으로 가격 인상을 협상중이다"라고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr