스마일게이트 엔터, 인텔과 기술·e스포츠 마케팅 협력

[아시아경제 강나훔 기자] 스마일게이트 엔터테인먼트는 인텔과 기술협력 및 e스포츠 공동 마케팅 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

스마일게이트는 자사 게임 ‘크로스파이어’ 그래픽을 혁신적으로 업그레이드한 버전인 크로스파이어 HD 성능 향상을 위해 기술 협력을 진행한다. 이를 통해 양사는 크로스파이어 HD가 인텔 최신 중앙처리장치(CPU)와 그래픽 엔진이 탑재된 PC에서 최적의 게임 환경을 구현할 수 있도록 노력할 예정이다.

또 이번 협약으로 인텔은 크로스파이어 e스포츠 사업 및 리그 스폰서십으로 참여할 예정이다. 먼저 크로스파이어HD의 공동 마케팅에 협력할 계획이다.

부수로 스마일게이트 엔터테인먼트 본부장은 "인텔과 파트너십은 스마일게이트 경쟁력을 한층 높이고 글로벌 진출에 힘을 보탤 기회라는 점에서 의미가 있다"며 "양사가 긴밀히 협력하여 이용자에게 새로운 재미와 경험을 제공할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

