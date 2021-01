목포공공도서관, Book365 ‘무인도서서비스’ 제공

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포공공도서관은 27일 코로나19 상황에 맞는 비대면 무인도서서비스 제공을 위해 ‘Book365’ 코너를 새롭게 단장했다고 밝혔다.

Book365 코너는 ▲예약도서대출기 ▲무인도서반납기 ▲오디오북 키오스크를 이용할 수 있도록 도서관 1층 현관에 마련했다. 이용은 오전 6시부터 오후 12시까지 365일 자유롭게 가능하다.

예약도서 대출서비스는 자료실 운영시간에 도서관 방문이 어려운 이용자가 도서관 누리집을 통해 원하는 자료를 예약하고, 야간에 예약도서대출기에서 책을 대출하는 서비스다.

무인 도서반납시스템은 자료실을 방문하지 않아도 도서관 입구에서 대출한 도서를 무인도서반납기를 통해 도서 반납이 가능한 시스템이다. 실시간 반납처리가 되고 이용자의 독서 활동을 증진할 수 있다.

오디오북서비스는 오디오북 키오스크에 탑재된 3839권의 오디오북을 스마트폰에 다운받아 이용하면 된다.

황성규 관장은 “코로나19 시대에 도서관 Book365 코너를 통해 학생 및 지역주민이 도서관 자료를 365일 편리하게 만날 수 있을 것”이라며 “지역 독서 생활화와 지역 독서 문화 조성에 기여하기를 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr