광주·전남 28일 밤부터 강풍 동반한 눈…최대 15㎝

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시와 전남 일부 지역에 28일 밤부터 대설주의보가 내려질 것으로 예상된다.

광주지방기상청은 27일 대설 예비특보를 발표하고, 다음날 밤부터 광주와 전남 나주, 담양, 화순, 영암, 무안 등지에 대설주의보가 내려질 가능성이 높다고 밝혔다.

예상 적설량은 광주·전남 3~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 전남 남해안 1~5㎝다. 지역 내 고도에 따라 적설량은 차이가 있을 것으로 예상된다.

이번 눈은 해기차에 의해 서해상에서 발달하는 구름대 영향으로 29일 오전까지 이어지겠다.

28~29일 태풍급 강한 바람도 몰아칠 것으로 예상된다. 이 기간 최대순간풍속은 초속 12~18m로 대부분 지역에 강풍 특보가 발효될 가능성이 높겠다.

기온도 급격히 떨어져 이 기간 아침 최저기온은 -5~3℃, -8~-2℃, 낮 최고기온은 7~9℃, 0~3℃ 분포를 보이겠다.

광주기상청 관계자는 “많은 눈이 쌓이는 곳이 있겠으니 교통안전에 각별히 유의하길 바란다”고 당부했다.

