[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션은 27일 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "올해 배터리 생산 규모는 35GWh가 증가해 총 155GWh를 기록할 전망"이라고 밝혔다.

이어 "올해 증설되는 35GWh 중 원통형 비중이 조금 더 높다"라고 덧붙였다.

