[아시아경제 이정윤 기자] 훔친 차량으로 교통사고를 낸 뒤 도주하던 고등학생이 경찰에 체포됐다.

서울 강동경찰서는 고등학생 A(17)군을 차량 절도와 도로교통법 위반 등의 혐의로 입건해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.

A군은 전날 오후 6시 30분께 훔친 차량으로 무면허 운전을 하다가 강동구 길동역 인근에 세워진 차와 접촉사고를 낸 혐의를 받는다. A군은 서울 서초구 서초동에서 차를 훔쳐 사고가 난 곳까지 15㎞가량을 이동한 것으로 조사됐다.

A군은 당시 차에 혼자 타고 있었으며 음주 상태는 아니었던 것으로 알려졌다. 사고를 내고 인근 주택가로 도주하던 A군은 피해 차량 운전자와 출동한 경찰관에게 붙잡혔다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr