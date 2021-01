[아시아경제 지연진 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 2,000 등락률 -0.92% 거래량 547,282 전일가 217,000 2021.01.27 14:35 장중(20분지연) 관련기사 삼성전기, 작년 4Q 영업익 73%↑…"MLCC 등 고부가가치 제품 판매 증가"삼성전기, 이시간 주가 -0.46%.... 최근 5일 개인 40만 4527주 순매수삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화 close 는 지난해 매출액이 전년대비 6.4% 증가한 8조2087억원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

이 기간 영업이익은 11.9% 증가한 8291억원, 당기순이익은 6238억원으로 12.5% 증가했다.

