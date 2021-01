전남서 지역감염 13명 코로나 확진…누적 735명

도내 17개 미인가 교육시설 전수조사 중…현재까지 확진자는 없어

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남에서 코로나19 지역감염 확진자가 13명 발생했다.

27일 전남도에 따르면 전날 밤부터 현재(오전 11시 기준)까지 코로나19 지역감염으로 화순 7명, 영암 4명, 나주 2명 등 13명이 확진 판정을 받았다.

전남지역 누적 확진자는 총 735명으로 늘었으며, 지역감염은 672명, 해외유입이 63명이다.

화순에서 발생한 723번과 729번부터 734번까지 6명의 확진자는 화순 소재 행정기관 관련 전남 712·717번의 밀접 접촉자로 통보돼 검사결과 확진됐다.

이와 함께 시리아국적 전남 609·610·663번의 가족 1명이 생활치료센터 격리 중 검사에서 확진돼 전남 724번으로 분류됐다.

영암 지역 전남 725번부터 728번까지 4명의 확진자는 영암 소재 어린이집과 관련된 전남 669번과 접촉한 것으로 확인됐다.

나주에 거주하는 전남 735번은 전남 632번의 가족으로 자가격리 해제 전 검사에서 양성 판정받았다.

도는 IM선교회가 운영한 TCS국제학교와 관련해 도내 소재 17개 미인가 교육시설 학생 및 교직원에 대해 전수 검사를 진행하고 있다. 현재까지 검사결과 확진된 사례는 없다.

