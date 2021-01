[아시아경제 임혜선 기자] 영캐주얼기업 이앤씨는 올 봄·여름 신상품 일부를 공개했다고 27일 밝혔다.

올 해는 소비자에게 편안하고 활용도 높은 디자인과 유행을 타지 않는 시즌리스 아이템으로 라인을 갖췄다. 데일리 홈웨어는 부드러운 색감에 편안한 핏의 셔츠, 팬츠로 구성됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr