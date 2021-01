센트럴인사이트, 3자배정 유증 완료…"신사업 위한 실탄확보"

[아시아경제 유현석 기자] 센트럴인사이트 센트럴인사이트 012600 | 코스피 증권정보 현재가 11,100 전일대비 100 등락률 +0.91% 거래량 289,071 전일가 11,000 2021.01.27 11:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-25일 센트럴인사이트, 관리종목 탈피 가시화…“신성장 동력 발굴”센트럴인사이트, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 7.08% ↑ close 는 145억 규모의 제3자배정 유상증자의 납입이 완료됐다고 27일 밝혔다. 또 유증에 참여한 아쉬세븐으로 최대주주도 변경됐다.

센트럴인사이트의 최대주주 지위를 확보한 아쉬세븐은 펩타이드 기반 특수 원료 화장품을 판매하는 코스메슈티컬 전문 회사로 다양한 제품 라인업을 기반으로 중국, 미국, 일본 등 전세계에 진출할 계획이다. 아쉬세븐은 이번 유증을 통해 센트럴인사이트 지분 16.31%를 확보해 새주인으로 올라섰다.

센트럴인사이트는 유상증자 145억원, 200억원 규모의 전환사채 등 대규모 자금 조달을 통해 아쉬세븐과 함께 기존 특수 화장품 사업과 더불어 신규 바이오 사업 인수 등 매출을 극대화할 방침이다. 또 최대주주 변경과 더불어 대규모 자금 확보 절차가 마무리됨에따라 신사업 추진에도 탄력이 붙을 전망이다.

더불어 센트럴인사이트는 아쉬세븐의 화장품 사업과 신사업 추진을 통한 미래먹거리 확보에도 주력할계획이다. 신약개발 등 제약 바이오 사업과 코스메틱과 바이오를 결합한 코스메슈티컬 사업 진출을 검토중인것으로 알려졌다.

회사 관계자는 “27일에 예정된 임시주총을 통해 바이오 등 사업목적을 추가하고 본격적으로 신사업을 추진할 예정”이라며 “최대주주로 올라선 아쉬세븐과 코스메슈티컬 사업은 물론 신규 바이오 사업 추진에 시너지 효과를 극대화할 것”이라고 설명했다.

