하이투자증권, DGB똑똑 펀드 가입 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 DGB자산운용과 함께 오는 3월17일까지 'DGB똑똑 펀드 가입 이벤트'를 진행한다고 27일 밝혔다.

하이투자증권 영업점을 통해 DGB똑똑코리아증권자투자신탁1호(주식) 또는 DGB똑똑글로벌리얼인컴증권투자신탁H(혼합-재간접)에 신규로 가입한 고객이 대상이다. 경품 추첨 결과에 따라 아이폰12(1명), 갤럭시탭S7(2명), 하나투어 상품권 50만원(3명), 다이슨 드라이어 HD03(4명), JBL 블루투스 스피커 FLip5(5명) 등을 제공한다.

추첨 대상은 1년 이상 자동이체로 월 적립식 10만원 이상 가입하거나, 거치식 방식으로 300만원 이상 가입 후 3월31일까지 유지한 전 고객들이다.

DGB 똑똑 코리아 펀드는 한국 대표 우량주에 투자하는 국내 주식형 펀드이다. DGB 똑똑 글로벌리얼인컴 펀드는 글로벌 리츠, 글로벌 인프라, 미국채 ETF 등에 투자하는 해외 혼합 EMP 펀드이다.

보다 자세한 내용은 DGB자산운용 홈페이지를 참조하면 된다.

