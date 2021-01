손병환 농협금융 회장, 디지털 전환 화두로 소통경영 시작

[아시아경제 성기호 기자] NH농협금융지주가 농협금융 전 계열사 디지털 부문 임직원이 참여하는 농협금융 DT(Digital Transformation, 디지털 전환) 인사이트 토론회를 개최했다고 27일 밝혔다.

26일 화상으로 진행된 이번 토론회는 "직원들이 시장의 디지털 신기술 동향에 대해 관심을 갖고 고객 입장에서 금융의 본질이 무엇인지 고민해 보는게 좋겠다"는 손병환 농협금융지주 회장의 제안에 따라 이뤄졌다. 이번 토론회는 지난 1일 손 회장 취임 후 계열사 임직원과 가진 첫 행사다.

토론회에 앞서 직원들은 'CES 2021'주요 이슈에 대해 삼정KPMG 전창의 수석연구원의 강의를 들으며 시장 최신 트렌드를 살폈다.

이후 이어진 토론회에서는 농협금융 사업에 적용할 수 있는 시사점은 무엇인지, 또 금융기관이 추구해야 할 디지털 전환의 방향은 무엇인지 의견을 나누는 시간을 가졌다.

손 회장도 임직원들과의 소통에 직접 참가했다. 손 회장은 디지털 전환도 결국 시장과 고객에 대한 관심과 이해에서 시작된다는 평소 철학을 밝히며 “시장과 디지털 최신 트렌드에 늘 관심을 갖고 깨어 있으되, 기술에만 매몰되지 말고 고객과 금융업의 본질을 항상 잊지 말아야 한다”고 주문했다.

농협측은 이번 행사에 대해 손 회장의 전략 방향에 따라 전 계열사가 일관성 있고 속도감 있게 디지털 사업을 추진토록 하겠다는 의중이 담겼다고 설명했다. 이를 위해 지주사와 계열사의 역할 분업을 명확히 했다.

계열사는 동종업계 최고의 디지털 경쟁력을 확보한다는 목표 아래 작년에 수립한 DT로드맵 고도화 계획을 차질 없이 이행해 나가고, 지주사는 이를 CEO 평가에 반영하는 등 이행상황을 점검해 나가기로 했다.

손 회장은 “디지털 전문인력 확보가 사업 성공 여부를 가르는 핵심과제”라고 설명하며“외부 전문인력을 과감히 채용해 나갈 것”이라고 밝혔다. 또 “디지털 전환을 농협금융 전 계열사에 조직문화로 뿌리내리게 하는 것이 궁극적 목표”라며“올해 농협금융은 디지털금융 혁신을 발빠르게 추진하고 고객이 원하는 금융 플랫폼을 구축하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr