올 상반기까지 살균·세탁·방향제 등 1500개 생활화학제품 전성분 정보 공개

현재까지 1417개 공개…상반기에 83개 추가 공개

환경부, 각 성분에 대한 유해성 공개도 추진

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부와 한국환경산업기술원은 정부-시민사회-기업 간 협업을 통해 22개 기업 1500여개 생활화학제품에 포함된 화학물질의 전성분 정보를 올해 상반기까지 생활환경안전정보시스템에 공개한다고 27일 밝혔다.

이번 전성분 공개 대상 생활화학제품은 세탁·방향·탈취·살균제 등이다. 2018년부터 현재까지 1417개 제품의 전성분이 공개됐고 나머지 83개 제품은 올해 상반기 내로 공개된다.

공개내용은 ▲제품명·업체명·연락처·주소 등 기본정보 ▲성분명·용도·화학물질 안전정보 등 함유성분 정보 ▲신고번호·사용상 주의사항·어린이보호포장대상 등 안전사용정보다. 소비자는 매장에서도 스마트폰 어플리케이션인 '초록누리'에서 바코드를 스캔하면 제품정보를 확인할 수 있다.

앞서 환경부와 시민단체는 일부 기업체에서 생활화학제품의 원료물질 성분 공개가 영업비밀에 속해 공개하기 어렵다는 입장을 설득하기 위해 실무회의 등 지속적인 소통을 펼치면서 제조·수입·유통사와 자발적 협약을 맺었다.

자발적 협약 후 실무협의회를 거쳐 마련된 전성분 공개 지침서(가이드라인)에 따라 기업에서는 함량(혼합비율)에 관계없이 제품에 함유된 모든 성분을 정부에 제출하고 정부는 함량을 제외한 모든 성분 정보를 소비자에게 공개하기로 협의했다.

협약기업은 비의도적 성분을 제외한 모든 화학물질을 공개해야 하며 비의도적 성분이라도 발암물질이나 환경호르몬 물질이면 공개(0.01% 이상)하도록 했다. 또 기업의 영업비밀 성분이라도 인체 유해성이 높다면 소비자 알권리를 위해 공개하도록 했다.

정부·시민사회·협약기업은 전성분 공개 정보의 신뢰성을 검증하기 위해 민·관·학 전문가로 구성된 '검증위원회'를 통해 심사 후 적합한 경우 공개하고 있다.

하미나 환경부 환경보건정책관은 "이번 전성분 공개를 통해 소비자의 알권리가 더욱 강화됐다"며 "올해 하반기부터는 전성분과 함께 각 성분에 대한 관리등급을 알기쉽게 공개해 소비자가 합리적인 선택을 할 수 있도록 정보공개를 확대할 예정"이라고 밝혔다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr