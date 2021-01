[포토]오승록 노원구청장, 전한 강강술래 명절맞이 후원물품 전달식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 26일 오후 1시20분 구청장실에서 전한 강강술래 명절맞이 후원물품 전달식에 참석했다.

전한은 강강술래, 스시유, 휴미락, 낭만별곡 등 계열사를 거느린 외식업체다. 노원구에는 동일로 1628에 강강술래 상계점이 입점해 있다.

지난해 어버이날 꼬리곰탕, 추석맞이 간편식세트 지원 등 사회적 공헌활동에 적극 나서고 있다.

이날 행사는 설 명절을 맞아 어려움을 겪는 지역내 저소득가정에 음식세트를 기부하기 위해 뜻을 밝혀 마련된 자리다. 닭다리백숙과 만둣국 세트 1000개를(500만원상당) 후원했다.

후원물품은 지역내 19개 동주민센터를 통해 명절에 맞춰 배분할 예정이다.

전달식은 오승록 구청장과 최종만 강강술래 대표, 오수환 강강술래 상계점장, 김근 노원교육복지재단이사장 등이 참석한 가운데 후원물품 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “항상 어려운 이웃을 위해 따뜻한 손길을 내밀어 주셔서 감사드린다”며 “명절을 맞이하는 분들에게 큰 선물이 될 것 같다”며 고마움을 전했다.

