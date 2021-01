속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구에 있는 TCS국제학교와 관련해 100여 명이 양성 판정을 받아 2차 검사 결과를 기다리고 있다.

26일 광주시 방역당국에 따르면 광주 북구 TCS국제학교와 관련된 광산구 TCS국제학교에서 100여 명이 양성 판정을 받은 가운데 보다 정확한 판정을 위해 2차 검사에 돌입했다.

결과는 이날 오후 늦게 나올 것으로 예상된다.

앞서 광주지역에서는 북구 TCS국제학교와 관련해 37명이 확진 판정을 받았다.

