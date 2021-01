◇고위공무원 승진

▲기획조정실장 김현환

◇고위공무원 교육파견

▲교육파견(국방대학교) 김재현

▲교육파견(국립외교원) 강수상

◇고위공무원 승진 및 교육파견

▲고위공무원 승진 및 교육파견(국립외교원) 정상원

▲고위공무원 승진 및 교육파견(국가공무원인재개발원) 정향미

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr