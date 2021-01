삼성전자, 29일 성과급 지급…스마트폰 부문 등 연봉의 50%

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 2,700 등락률 -3.02% 거래량 33,178,936 전일가 89,400 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감삼성 준법위-7개사 최고경영진 간담회…"준법경영 통해 존경받는 기업될 것"외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락 close 가 26일 임직원들에게 지급할 성과급을 확정했다. 목표를 초과 달성한 무선사업부(IM)와 영상디스플레이사업부(VD) 임직원에 대해서는 연봉의 50%를 성과급으로 지급하기로 했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 2,700 등락률 -3.02% 거래량 33,178,936 전일가 89,400 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감삼성 준법위-7개사 최고경영진 간담회…"준법경영 통해 존경받는 기업될 것"외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락 close 는 이날 이같은 내용의 부문별 초과 이익성과급(OPI) 지급안을 확정하고 임직원들에게 공지했다. OPI는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 2,700 등락률 -3.02% 거래량 33,178,936 전일가 89,400 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감삼성 준법위-7개사 최고경영진 간담회…"준법경영 통해 존경받는 기업될 것"외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락 close 의 성과급 제도 중 하나로 소속 사업부의 연간 실적과 연초 설정한 목표를 비교해 일정 비율로 이듬해 연초 지급한다.

업계에 따르면 스마트폰을 담당한 무선사업부(IM)와 영상디스플레이사업부(VD)가 각각 OPI 50%를 받는다. 모든 사업부문 중 가장 높은 비율이다. 반도체 사업을 맡은 디바이스솔루션(DS) 부문과 연구개발(R&D) 조직인 삼성리서치는 OPI 비율이 47~48% 수준인 것으로 전해졌다. 이 외에 네트워크사업부는 32%, 의료기기사업부는 11%로 알려졌다.

OPI는 매해 1월 말 지급 되지만 올해는 주말을 고려해 29일 오전에 일괄 지급할 예정이다. 지급 총액은 공개되진 않지만 전체 영업이익의 6~9%로 추산된다.

한편, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 2,700 등락률 -3.02% 거래량 33,178,936 전일가 89,400 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감삼성 준법위-7개사 최고경영진 간담회…"준법경영 통해 존경받는 기업될 것"외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락 close 의 지난해 연간 매출은 236조2600억원, 영업이익은 35조9500억원으로 잠정 집계됐다. 이는 각각 전년대비 2.5%, 29.46% 증가한 수치다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr