상반기 수당, 지역 상품권으로 지급

[아시아경제 라영철 기자] 춘천시가 "지역 농어업인에 지원하는 농어업인 수당 70만 원을 지역 상품권으로 지급한다"고 26일 밝혔다.

시는 최근 올해 강원도 농어업인 수당 신청·접수 기간을 공고했으며, 자격 요건 등을 검토, 대상자를 선정해 상반기 수당 지급을 진행할 방침이다.

농어업인 수당은 올해 처음 마련했으며, 신청 연도 1월 1일 기준 전날까지 2년 이상 강원도 내 주민등록이 돼 있고 신청일 현재 춘천시에 주소를 둔 농어업인이 해당한다.

또 2년 이상 1650㎡ 이상 20만㎡ 이하 농지를 경작하면서 농업경영체에 등록된 가구다. 단, 공무원·공공기관 임직원과 배우자, 농업 외 소득이 연간 3700만 원 이상인 사람은 제외한다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr