[아시아경제 이관주 기자] SG세계물산 SG세계물산 004060 | 코스피 증권정보 현재가 697 전일대비 11 등락률 -1.55% 거래량 2,289,027 전일가 708 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SG세계물산, 자회사 운영·투자자금 대여이번주 중으로 上 간다! 급상승 예상 종목 大 공개 close 은 자회사 서울인에 금전대여를 결정했다고 26일 공시했다. 대여금액은 130억원으로 자기자본대비 6.35%다. 회사 측은 대여 목적에 대해 "자회사 운영 및 투자자금 대여"라고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr