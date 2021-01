전남소방, 산악사고 대비 수색구조 합동 훈련

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 산악사고를 대비해 수색구조 합동훈련을 실시했다.

26일 전남소방본부(본부장 미재윤)에 따르면 119특수구조대가 진행한 이번 훈련은 현장대원들의 산악지형 파악과 인명구조에 대한 전문성 강화를 위해 추진됐다.

순천소방서 산악구조대와 합동으로 구례군 광의면 일대(지리산)에서 실시했다.

빈번하게 발생하는 실종자 사고에 대비하여 현장요원들이 겨울철 폭설, 산악지형 수색구조에 대한 자신감을 갖고 안전하고 효율적인 구조 활동을 하도록 현장대응능력 강화에 중점을 뒀다.

겨울철 산악지형에서의 사고(추락·실종)에 대응하기 위해 가상의 시나리오(실족사고)를 설정하고 공중수색(소방드론) 및 지상수색(인명구조견)을 병행해 수색구조의 효율성을 높였다. 또 구조대 간 재난대응 협조체계를 강화하는 데 노력했다.

최종수 전남119특수구조대장은 “실종자 사고 특성상 신속한 초동대처는 인명과 직결되는 중요한 사항이다”며 “지속적인 훈련을 통한 체계적인 대응으로 도민의 생명을 지키는 데 최선을 다 하겠다”고 말했다.

