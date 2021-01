[아시아경제 박지환 기자] 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 99,200 전일대비 1,300 등락률 -1.29% 거래량 58,108 전일가 100,500 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"삼양식품, 약달러 흐름 실적에 부정적...목표가 13%↓"BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고 close 은 26일 보통주 한주당 800원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 60억2600만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr