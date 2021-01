외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락

개인 3조3600억원 순매수

코스닥 1%대 하락…1000선 아래로

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매도세에 코스피가 오후 들어 하락 폭을 더 키우고 있다.

26일 오후 1시 54분 코스피는 전 거래일보다 2.33%(74.84포인트) 하락한 3134.15를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전일 대비 0.16%(5.03포인트) 내린 3203.96으로 출발한 뒤 하락 폭을 키우고 있다.

외국인과 기관의 순매도세에 하락세는 더 짙어지고 있다. 현재 외국인과 기관은 각각 1조5595억원, 1조7952억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 3조3663억원어치 주식을 사들이고 있다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,800 전일대비 2,600 등락률 -2.91% 거래량 25,893,777 전일가 89,400 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화이재용 삼성 임직원에 '옥중 서신'…구속 후 두번째 메시지(종합)현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막 close 는 3% 내린 8만6700원에 거래됐다. 이외에도 SK하이닉스(-4.44%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 960,000 전일대비 30,000 등락률 -3.03% 거래량 351,737 전일가 990,000 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 close (-3.13%), 네이버(-2.72%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 792,000 전일대비 2,000 등락률 +0.25% 거래량 391,169 전일가 790,000 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-0.51%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 254,000 전일대비 6,000 등락률 -2.31% 거래량 1,416,445 전일가 260,000 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 4분기 영업익 1조6410억...전년比 41%↑[속보]현대차, 작년 영업이익 2조7813억원…전년比 22.9%↓[속보]현대차, 작년 매출액 103조9976억원…전년比 1.7%↓ close (-2.88%)도 하락했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 806,000 전일대비 16,000 등락률 +2.03% 거래량 232,601 전일가 790,000 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥 close 와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 324,500 전일대비 3,500 등락률 +1.09% 거래량 1,085,270 전일가 321,000 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA가 인정했다! 세계1위 ‘이 기업’ 200조 시장 잡는다기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 셀트리온 삼형제 동반 강세...코스닥 1000 돌파 견인 close 은 각각 2.1%, 1% 상승했다.

같은 시각 코스닥지수는 1%(9.98포인트) 내린 989.32를 가리키고 있다. 이날 전일 대비 0.07%(0.70포인트) 오른 10000.00으로 장을 시작했지만, 외국인과 기관의 순매도세에 1000선 아래로 내려갔다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 2235억원, 1245억원어치 주식을 샀고 개인 홀로 3823억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 188,700 전일대비 4,400 등락률 +2.39% 거래량 877,966 전일가 184,300 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온 삼형제 동반 강세...코스닥 1000 돌파 견인3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치 close 은 장중 2.01% 오른 18만8000원을 가리키고 있다. 이외에도 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 176,800 전일대비 1,300 등락률 +0.74% 거래량 405,034 전일가 175,500 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' close (0.4%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 281,600 전일대비 3,000 등락률 +1.08% 거래량 56,713 전일가 278,600 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치펄어비스, K-뉴딜지수(게임) 테마 상승세에 5.23% ↑ close (0.65%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 53,500 전일대비 700 등락률 +1.33% 거래량 725,662 전일가 52,800 2021.01.26 14:17 장중(20분지연) 관련기사 원익IPS, 이시간 주가 -0.38%.... 최근 5일 외국인 43만 3243주 순매수원익IPS, 주가 5만 600원 (2.33%)… 게시판 '북적'[e공시 눈에 띄네]코스닥-19일 close (0.76%)가 올랐다.

서상영 키움증권 연구원은 “변종 코로나19 바이러스 확대에 따른 경제와 국경 봉쇄 이슈가 주목받으면서 외국인과 기관 중심으로 매물이 출회되고 있다”며 “바이든 행정부의 약 2조달러의 추가 부양책이 2월로 미뤄질 것이란 소식도 매물 출회 요인으로 작용했다”고 분석했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr