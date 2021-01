여수시, 농식품 가공산업 발전 이끌 농업인 육성 나서

‘농식품 가공 창업교육’ 1기 수강생 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)가 농산물 가공 전문 인력 양성으로 농가 소득 향상과 지역 농산물 가공상품 활성화를 위해 ‘농식품 가공 창업교육’ 1기 수강생 20명을 내달 5일부터 선착순 모집한다고 26일 밝혔다.

농식품 가공 창업교육은 오는 3월 3일부터 4월 29일까지 농산물 가공 기초와 가공기계 사용 이론 및 실습교육을 10회(1회/주) 진행하며 수강료는 전액 무료다.

최신 소비 트렌드 등 가공기초부터 가공 장비 운용기술과 상품화, 유통 판매, 마케팅 전략까지 단계별로 농업인 수요와 수준별 요구를 반영해 교육을 진행한다.

교육 수료자에게는 금년 완공예정인 여수시 농산물 가공지원센터 이용 시 우선순위를 제공해, 가공 상품 활성화에 실질적인 도움이 되도록 할 계획이다.

신청 자격은 여수시에 거주하는 농업인으로 내달 5일부터 15일까지 농업경영체등록확인서(농업경영체등록번호) 또는 농지원부를 가지고 농업기술센터 농촌진흥과로 방문 접수하면 된다.

자세한 내용은 여수시홈페이지나, 여수시농업기술센터 홈페이지를 참고하거나, 농촌진흥과로 문의하면 된다.

시 관계자는 “농업과 농촌의 활력을 되찾고 새로운 소득원 창출로 농가 소득을 높이기 위해 최선을 다하겠다”면서, “농업의 미래를 열어갈 열정적이고 도전적인 농업인들의 많은 신청을 바란다”고 당부했다.

한편 시는 1기 교육생 만족도 조사를 토대로 오는 10월 이후 2기 교육을 추진할 계획이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr