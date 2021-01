[5G+전략]5G 디바이스 개발 지원 통해 차세대 5G 경쟁력 확보한다

'2021년 5G+ 전략 추진계획’



[아시아경제 구은모 기자] 정부가 5G 통신모듈·단말기 개발 등 디바이스 개발의 전체 주기에 대한 지원을 통해 차세대 스마트폰과 웨어러블 디바이스 등의 5G 경쟁력 확보에 나선다.

26일 과학기술정보통신부는 이 같은 내용을 담은 ‘제4차 5G+ 전략위원회’ 회의 결과를 발표했다. 이를 위해 과기정통부는 우선 기업간거래(B2B) 서비스 활성화를 위한 5G 통신모듈과 단말기 개발 지원에 나선다. 국산 칩셋을 활용한 가격 경쟁력 있는 5G 통신모듈과 B2B 서비스용 단말기의 개발 및 확산을 지원해 5G 융합서비스 활성화를 추진한다는 계획이다.

아울러 수요연계형 연구·개발(R&D)과 장비·단말부품 국산화 등을 위한 핵심기술 개발도 돕는다. 정부는 올해 5G·AI 등 신기술 접목한 디바이스 개발을 위해 소재·부품·장비(소부장) 핵심전략품목, 미래선도품목 등의 기술개발에 141억원을 투자할 예정이다.

오는 4월부터는 온·오프라인 플랫폼 기반 디지털 오픈랩도 구축해 운영한다. 디지털 오픈랩 구축은 5G와 인공지능(AI) 등 ICT 신기술과 교통·제조 등 이종분야 간 융합을 통해 혁신 디바이스·서비스를 개발하고 실증할 수 있도록 하는 사업으로 올해 40억원 등 향후 5년간 총 480억원을 투입한다.

5G 웨어러블 디바이스에 대한 지원도 이어간다. 지난해를 끝으로 웨어러블 디바이스 기술개발 사업이 종료되면서 신규 디바이스 R&D 사업 기획이 후속 추진된다. 앞서 정부는 소음현장에서 청력보호 등이 가능한 히어러블 디바이스 등 중소기업 웨어러블 제품(4종)의 시장 출시를 지원했고, 지난해부터 소부장 5G 핵심전략품목 자립화를 위한 기술개발 지원을 이어오고 있다.

정부는 지속적으로 성장 중인 디지털 헬스케어 기기를 중심으로 AI·5G를 융합하는 내용의 신규 디바이스 개발사업에 내년부터 2026년까지 총 480억원을 투입한다는 계획이다.

