현대로템, 차륜형 지휘소 차량 개발 완료

[아시아경제 김혜원 기자] 현대로템이 전장에서 우리 육군 부대를 지휘 통제할 차륜형 지휘소 차량을 개발했다.

현대로템은 방위사업청으로부터 수주한 차륜형 지휘소 차량의 체계 개발을 성공적으로 완료했다고 26일 밝혔다. 현대로템은 2017년 차륜형 지휘소 차량의 체계 개발 사업을 수주해 지난해 12월 전투용 적합 판정을 받고 국방규격화를 마쳤다.

이번에 개발한 차륜형 지휘소 차량은 네트워크 기반의 전투지휘 체계를 갖춰 실시간으로 전장 정보를 공유해 이동 중에도 신속하고 효율적인 부대 지휘가 가능한 것이 특징이다. 이를 통해 육군이 추진하는 인공지능(AI) 기반의 미래형 지상전투 체계인 '아미 타이거(Army TIGER) 4.0'의 핵심 기능을 수행한다.

차륜형 지휘소 차량은 보병전투용인 차륜형장갑차(K808)를 계열화한 차량이다. 산악과 하천이 많은 우리나라 지형에서 최적화된 성능을 발휘하기 위해 피탄 시에도 주행이 가능한 런플랫 타이어, 타이어 공기압을 자동으로 조절하는 공기압 조절장치, 도하용 수상 추진장치를 적용했다. 또 화생방 방호가 가능한 양압장치를 적용해 전투 생존력을 높였다.

아울러 차량 내부에 첨단 네트워크 기반의 전투지휘 체계 장비와 실시간 송수신 시스템, 스크린 등이 설치돼 있어 이동 중에도 체계적이고 효율적인 전투지휘가 가능하다. 기존에는 실시간으로 정밀한 군사작전을 지시하기 위해 고정된 장소에 지휘소를 설치해야만 했다.

뿐만 아니라 기존 차륜형장갑차 대비 실내고를 높여 승무원의 편의성을 증대시키고 차량 상부에 지휘용 천막을 적재해 별도 후송 차량 없이 신속하게 지휘소를 설치할 수 있다. 보조 발전기도 구비돼 있어 엔진이 고장 나더라도 전투지휘통제가 가능하다.

이번 차륜형 지휘소 차량은 국산화율이 부품 수 기준 약 98%에 달한다. 높은 국산화율로 고장이 발생해도 원활하게 군수 지원이 가능해 작전 공백을 최소화할 수 있고 유지보수 비용 절감도 가능하다.

차륜형 지휘소 차량은 약 1조2000억원 규모의 양산 사업이 예정돼 향후 추가 수주도 기대된다. 현대로템은 현대자동차그룹의 핵심기술을 반영한 차륜형장갑차 체계 개발 노하우를 바탕으로 차륜형 지휘소 차량을 비롯해 30mm 차륜형대공포차체 등 차륜형 무기체계를 계열화한 바 있으며 의료용 키트를 배치한 차륜형의무후송차량도 개발 중이다.

또 군 소요에 맞춰 다양한 무장 시스템 탑재가 가능하도록 성능 개량과 계열화를 통해 차륜형장갑차 라인업을 확대할 계획이다.

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 20,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,150 2021.01.26 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 현대로템, '차륜형 지휘소 차량' 개발현대로템, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.59%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 관계자는 "현재 군에서 운용 중인 차륜형장갑차의 개발 및 양산 역량을 바탕으로 차륜형 지휘소 차량 개발에 성공할 수 있었다"며 "차륜형 지휘소 차량으로 아미 타이거 4.0 등 우리 군이 추진하는 미래형 전투 체계를 뒷받침해 기동화, 네트워크화, 지능화되는 아군 병력의 기동간 지휘통제를 확보하고 국민의 안위를 지키는 데 기여하길 기대한다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr