대전시, 바이오산업 ‘글로벌 허브’ 조성…2030년까지 5400억원 투자

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 바이오산업 글로벌 허브도시 조성을 추진한다. 2030년까지 5443억원을 투자해 지역경제를 견인할 대표산업으로 바이오산업을 집중 육성하겠다는 것이다.

26일 시에 따르면 대전은 대덕연구단지 인프라를 기반으로 한 바이오분야 연구개발, 연구장비, 인력 현황이 우수해 연구개발 주도형 클러스터로서 바이오창업의 잠재수요가 높은 것으로 평가 받는다.

특히 2000년대를 전후로 LG생명과학과 한국생명공학연구원의 연구자들이 벤처창업 붐을 일으키며 장기간 성장한 기업이 최근에는 해외로 기술을 수출하거나 대규모 투자를 유치하는 등 세계무대로 진출을 꾀하는 중이다.

여세를 몰아 시는 바이오창업성장 선순환 생태계 및 기업 혁신성장 기반조성을 통해 대전이 ‘글로벌 지향 바이오창업 허브 클러스터’로 도약하는 토대를 마련할 수 있도록 ‘2030 바이오헬스 혁신성장 마스터플랜(2021년~2030년)’을 수립해 추진한다.

마스터플랜은 ▲바이오창업·성장 선순환 선진인프라 구축 ▲바이오 전문인력 양성 및 우수인력 유치 ▲바이오테크 투자촉진 ▲글로벌 진출 촉진기반 조성 ▲기업·대학·연구소·병원 간의 네트워크 활성화 등을 5대 전략으로 수립됐다. 여기에 경제자유구역 지정과 바이오헬스 기술의 전략적 육성 등의 실현으로 마스터플랜을 완성해 나간다는 것이 시의 밑그림이다.

이를 통해 시는 2030년까지 바이오벤처창업 및 기업유치로 바이오 관련 기업 300개사를 확보하고 해외 진출기업 100개사를 육성할 계획이다.

허태정 대전시장은 “포스트코로나시대 대전이 바이오벤처 글로벌 허브로 도약할 수 있도록 마스터플랜을 내실있게 추진하겠다”고 말했다.

