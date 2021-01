배우 송유정 23일 갑작스런 사망…향년 26세

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 송유정이 세상을 떠났다는 소식이 뒤늦게 전해졌다. 향년 26세.

송유정의 소속사 써브라임 아티스트 측은 25일 "송유정 배우가 2021년 1월 23일 세상을 떠났다. 장례는 유족의 뜻에 따라 조용히 진행되었으며 25일 발인식을 엄수한다"고 밝혔다.

이어 "송유정은 언제나 밝은 미소로 행복을 주는 우리의 친구이자, 누구보다 뜨거운 열정으로 연기하던 멋진 배우였다"면서 "따뜻한 곳에서 편안하게 쉴 수 있도록, 고인의 명복을 함께 빌어 주시기 바란다"고 전했다.

송유정의 사인은 아직 공개되지 않은 상황이다.

지난해 소속사와 전속계약을 맺어 새 출발을 알렸으나 갑작스러운 비보가 전해져 안타까움을 사고 있다.

화장품 모델로 데뷔한 송유정은 지난 2013년 MBC '황금무지개'에서 차예련이 연기한 김천원의 어린 시절을 맡으면서 배우 활동에 뛰어들었다.

이후 MBC '소원을 말해봐' KBS2 '학교2017' 등에 출연했고, 2019년에는 웹드라마 '나의 이름에게' 주인공으로 발탁돼 열연했다.

또 다수의 뮤직비디오와 다양한 브랜드의 광고에도 출연해 얼굴을 알렸다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr