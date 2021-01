포항시 "올해 25개 전국·광역 체육대회 정상 개최"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 올해 코로나19가 지속되더라도 침체된 지역경제를 되살리고 체육도시 위상을 제고하기 위해 전국규모 체육대회 17개 및 광역대회 8개를 개최할 예정이라고 25일 밝혔다.

지난해 각종 축제·행사가 줄줄이 취소되는 악조건 속에서도, 포항시는 K리그 유스 챔피언십과 충무기 전국 중고등학교 사격대회를 성공적으로 개최한 바 있다.

K리그 유스 챔피언십은 미래의 축구스타를 꿈꾸는 전국 중·고등학생 선수들의 제전으로, 2015년 제1회 대회를 시작으로 매년 포항에서 개최되고 있다. 충무기 사격대회는 엘리트 학생 선수들의 학생 선수들의 진로가 결정되는 중요 행사다.

포항시는 천혜의 해안선을 배경으로 개최되는 통일기원 포항해변마라톤대회와 직장대항 축구대회, 포항리그 야구대회 등 동호인 중심의 생활체육대회도 예정대로 개최할 방침이다.

이와 함께 포항스틸러스 프로축구 및 삼성라이온즈 홈경기를 유치해 프로스포츠 활성화를 통한 포항사랑운동도 적극 펼쳐나갈 계획이란 게 포항시의 설명이다.

손창호 새마을체육과장은 "코로나19로 침체됐던 지역사회에 활기를 불어놓고 지역경제를 부흥시키기 위해 각종 체육대회 유치 등 스포츠산업 육성을 위한 시책을 적극 추진해나갈 방침"이라며 "이를 통해 포항이 제1의 스포츠도시로 도약할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr