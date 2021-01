LH, 전세형 공공임대 청약 경쟁률 3.4대 1 기록

수도권 5.9대1, 지방권 2.1대1 등 전국 1만4843호 모집에 5만235명 신청

1월말 서류 제출 및 자격 검증 통해 당첨자 발표, 2월 말부터 순차 입주

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 지난달 공고한 전세형 공공임대주택 1만4843가구에 총 5만235명이 신청서를 제출해 평균 3.4대 1의 경쟁률을 기록했다고 25일 밝혔다.

전세형 공공임대는 정부가 지난해 11월 ‘서민·중산층 주거 안정 지원방안’에서 통해 발표한 임대주택의 한 유형이다. 전세처럼 보증금 비중을 80%까지 높여 월세 부담을 낮춘 것이 특징이다. 임대료는 시세의 70∼80% 이하 수준으로 저렴하다.

LH는 지난 18~20일 3일간 건설형 1만2337호, 매입형 2506호 등 전국 1만4843호의 전세형 주택에 대해 권역별 입주자를 모집했다. 총 5만235명이 신청해 전국 평균 3.4대1의 경쟁률로 청약을 마감했다

수도권의 경우 전체 물량이 아파트인 건설임대는 3949가구 모집에 1만7084가구가 지원해 4.3대 1의 경쟁률을 나타냈다.

특히 아파트와 다세대·다가구주택 등으로 이뤄진 매입임대는 1058가구 모집에 1만2530가구가 몰려 평균 11.8대 1의 경쟁률을 기록했다.

지방에서는 건설임대(8388가구 모집) 2.7대 1, 매입임대(1448가구 모집) 6.8대 1의 경쟁률을 보였다.

청약 당첨자는 3월 5일 발표할 예정이다. 이후 같은 달 17~19일 계약 예정으로 계약체결 후 입주지정기간 내 잔금 납부 완료시 즉시 입주 가능하다. 생계의료 수급자를 대상으로 한 매입임대 전세형 주택 1순위의 경우 내달 18일 당첨자 발표, 26일 이후 계약 체결 및 순차 입주 예정이다.

LH 관계자는 "전세난으로 어려움을 겪는 서민·중산층의 주거 불안 해소를 위해 앞으로도 전세형 공공임대의 추가 물량을 확보해 지속적으로 공급할 계획"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr