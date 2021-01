김해시, 성인문해교실 '새로봄교실' 강사 공개 채용

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 관내 비문해 성인을 대상으로 운영하는 성인문해교실 ‘새로봄교실’에서 활동할 문해교육 강사를 모집한다.

지원 자격은 만 65세 이하의 김해시민이면서 학력인정 문해교육 연수 이수증 또는 한국직업능력개발원 등록 문해교육 자격증을 소지하고 있거나 문해교육 경력 3년 이상이다.

모집 분야는 초급반, 중급반, 외국인반 3개로 지원자는 최대 2개 반까지 신청할 수 있다.

모집 기간은 오늘부터 29일까지다.

합격 여부는 2월 5일 합격자들에게 개별통보된다.

신청 방법은 공고문에 첨부된 서식을 참고해 지원신청서와 자격증, 경력증명서, 학습과정안, 자기소개서, 최종학력 증명서 등 자료를 시청 구지관3층 인재육성지원과로 본인이 직접 제출하면 된다.

자세한 사항은 김해시청 홈페이지 고시·공고에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 “성인문해교실 강사 공개 채용을 통해 우수한 강사를 확보할 수 있길 기대한다”며 “강의의 질과 수강생들의 만족도가 향상될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr