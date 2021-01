상주시, 서울·부산서 설맞이 '농특산품 판촉' … 온라인 직거래장터 운영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시는 설을 맞아 서울·부산 등 대도시를 대상으로 상주 농·특산품의 우수성을 알리는 대대적인 판촉 활동에 나선다고 25일 밝혔다.

상주시는 지역 농업인의 소득 증대를 위해 비대면 직거래 장터를 운영하는 한편 '우리 지역 농특산물 애용' 캠페인도 전개한다.

명절마다 서울과 부산 등 대도시 자매결연 자치단체를 대상으로 방문 홍보를 벌여왔던 상주시는 올해에는 농특산물 직거래 장터를 비대면 '온라인 농특산물 직거래장터'로 대체하고 택배 판매에 주력할 계획이다.

온라인 직거래 장터는 서울 동대문구에서 지난 18일 처음 시작됐다. 다음 달 5일까지 서울 강서구·강동구·강남구·용산구, 부산 연제구 등 6개 자매결연 지자체에서 운영된다.

상주축협의 최고급 명품 한우를 비롯해 주요 특산물인 곶감, 쌀, 사과, 배 등 다양한 품목을 시중가보다 10% 가량 싸게 판매할 예정이다.

강영석 상주시장은 "계속되는 코로나-19로 국내외 경제 침체로 지역 농업인들이 농산물 판로확보에 어려움을 겪고 있다"며 "농업중심 도시인 상주 농업인의 어려움을 조금이라도 덜어드리기 위해 판로 확대에 최선을 다하겠다"고 전했다.

