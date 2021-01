"아세안 5개국 동시 연결" 롯데홈쇼핑, 중소기업 비대면 수출 상담회

인도네시아, 말레이시아, 대만, 일본, 베트남 등 아세안 5개국 비대면 수출 상담

국내 중소기업 50개사, 현지 바이어 16개사 참여…총 282건 상담 예정



[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 25일부터 29일까지 5일간 국내 중소기업의 해외진출 지원을 위한 '대한민국 브랜드 엑스포' 수출 상담회를 인도네시아, 말레이시아, 대만, 일본, 베트남 등 아세안 5개국을 온라인으로 연결해 비대면으로 진행한다.

행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 수출 부진과 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 돕고 디지털 수출 혁신 을 선도하기 위해 기획됐다. 단일 국가를 대상으로 1대 1 오프라인 대면 상담을 진행하던 방식에서 벗어나 아세안 5개국을 온라인으로 동시에 연결해 현지 바이어와 국내 중소기업 담당자가 비대면 상담을 진행하게 된다.

패션·뷰티 등 국내 중소기업 50개사, 현지 바이어 16개사가 참여하며 총 282건의 화상 상담이 예정돼 있다. 공식 홈페이지 개설, 참가 기업 제품 소개 및 시연 영상을 담은 'V카탈로그', 셀럽과 유명 인플루언서를 활용한 한류 콘텐츠 게재 등 K브랜드 제품 홍보에도 나선다. 이번 행사에는 소녀시대 유리, 뷰티 인플루언서 포니 등 셀럽 6명이 참여, 언박싱을 통해 상품을 소개하는 영상 콘텐츠도 선보인다. 이외에도 동남아 최대 온라인 쇼핑몰인 '쇼피'를 통한 상품 판매도 지원한다.

이날 국내 중소기업 해외진출 활성화를 위한 비대면 업무 협약식이 진행됐다. 정윤상 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장을 비롯해 대만 '모모홈쇼핑', 인도네시아 '메르디스' 등 아세안 주요 유통 관계자들이 경쟁력 있는 한국의 중소기업 상품을 해외 유통 플랫폼을 통해 소개하는 내용에 합의했다. 이를 통해 롯데홈쇼핑은 한류 열풍으로 한국 상품에 대한 인식이 좋은 아세안 국가에 국내 중소기업 상품의 수출을 적극적으로 지원할 예정이다.

정윤상 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장은 "코로나19로 2016년 이후 매년 진행해 오던 오프라인 수출 상담회를 개최하기 어렵게 되면서 수출 부진으로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 지원하는 방안을 모색하다 비대면 방식으로 전환해 행사를 진행하게 됐다"며 "여러 국가에 대한 수출상담을 동시에 받고 해외에 상품을 홍보할 수 있는 기회인 만큼 판로 개척의 계기가 되길 바라며 앞으로도 급변하는 환경에 맞춰 국내 기업의 해외 진출을 지원하기 위한 다양한 활동을 전개해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편 '대한민국 브랜드 엑스포'는 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 중소기업을 해외 유통업체와 연결해 주는 롯데홈쇼핑의 대표적인 상생 프로그램이다. 2016년 이후 현재까지 대만, 인도네시아, 베트남, 태국, 호주, 러시아 등에서 총 9회 진행했다. 국내 중소기업 550여개 업체가 참가했으며 수출 상담 건수 5100건 이상, 상담 금액 약 5억5000만달러(약 6015억원) 등을 기록했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr