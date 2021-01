[아시아경제 임온유 기자] 호반건설이 도시정비사업 분야에서 올해 마수걸이 수주에 성공했다.

호반건설은 지난 23일 경기도 부천 삼익아파트2동 가로주택정비사업 시공사로 선정되며 올해 첫 도시정비사업 수주를 기록했다고 25일 밝혔다.

이 사업은 경기도 부천시 경인로134번길 51(송내동) 일대에 지하 3층∼지상 17층, 아파트 202가구와 부대 복리시설을 짓는 것이다.

조합은 상반기 내 건축심의를 통과한 뒤 내년 10월 착공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

단지는 서울 지하철 1호선 중동역이 인근에 있으며 인천 경인로 이용도 편리하다.

단지 인근에는 성주초등학교, 부천남중학교, 부천고등학교 등의 학교가 도보 거리에 있다.

