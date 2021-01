이용구 "피해자께 죄송…영상 제출된 것 다행"

[아시아경제 최동현 기자] 이용구 법무부 차관이 24일 '택시 운전기사 폭행' 논란과 관련해 거듭 사과했다.

이 차관은 이날 변호인을 통해 낸 입장문에서 "비록 공직에 임명되기 전 사건이기는 하지만 국민께 심려를 끼친 점 송구스럽고 경찰의 1차 조사와 검찰 재조사를 받는 등 고통을 겪고 계시는 택시 기사분께도 다시 한번 죄송하다"고 밝혔다.

이 차관 측은 당시 상황이 담긴 차량 블랙박스 영상이 검찰에 제출된 것과 관련해 "사건의 실체를 객관적으로 판단할 수 있는 근거가 될 것"이라며 "어떤 경위에서건 수사기관에 제출된 것은 다행"이라고 전했다.

또 당시 택시 기사에게 해당 영상을 지워 달라고 요청했다는 일부 보도에 대해서는 "택시 기사분의 진술 내용을 놓고 진위 공방을 벌이는 것 자체가 기사분께 또 다른 고통을 줄 우려가 크다"며 언급을 피했다.

아울러 이 차관 측은 지난해 사건 발생 이후 서초경찰서 수사관과의 통화 내역을 설명하면서 자신이 경찰 조사에 응하지 않은 것이 아니라고 해명하기도 했다.

이 차관 측에 따르면 이 차관은 지난해 11월7일 서초서 수사관의 전화를 받고 조사일정을 이틀 뒤인 9일 오전 10시로 통보받았다. 하지만 같은날 오전 9시 다른 일정이 잡혀 있던 것을 확인한 후 담당 수사관에게 연락해 조사일정을 변경해 달라고 요청했으나 추가 연락을 받지 못했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr