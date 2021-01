외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주 만에 순매수로 돌아섰다.

24일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 18일부터까지 22일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 4108억원을 순매수했다. 코스피시장에서 534억원을, 코스닥시장에서는 3572억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 343,500 전일대비 21,000 등락률 +6.51% 거래량 3,303,950 전일가 322,500 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 나재철 금투협 회장 "공매도 재개 여부 결정, 서둘러야"(종합)맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤 close )였다. 외국인은 지난 주 네이버를 3632억원 순매수했다. 뒤이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 792,000 전일대비 47,000 등락률 +6.31% 거래량 973,969 전일가 745,000 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 2차전지(생산) 테마 상승세에 7.65% ↑기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 네이버, 사상최고가…시총 4위 탈환 close 를 2648억원 사들였다. 이밖에 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 410,500 전일대비 8,500 등락률 -2.03% 거래량 381,592 전일가 419,000 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 이시간 주가 +0.6%.... 최근 5일 개인 50만 1581주 순매도[클릭 e종목]SK케미컬 '코로나19 백신 판매'로 목표주가 10%↑ [특징주] SK케미칼, 아스트라제네카 美FDA 승인 기대감에 7%↑ close (1332억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 463,000 전일대비 9,000 등락률 +1.98% 거래량 1,162,395 전일가 454,000 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 개인 vs 기관 치열한 공방, 코스피 '혼조'…코스닥은 '하락'카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.44% close (1214억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 989,000 전일대비 19,000 등락률 +1.96% 거래량 135,835 전일가 970,000 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 디셈버앤컴퍼니자산운용 "AI 투자 '핀트' 1년 만에 가입자 11배 폭증"외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서[클릭 e종목]"엔씨소프트, 1분기 주요 신작 출시 집중…목표가 11%↑" close (1136억원), 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,250 전일대비 1,000 등락률 -5.19% 거래량 3,402,623 전일가 19,250 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 한화시스템, 드론(Drone) 테마 상승세에 5.53% ↑한화시스템, 국방과학연구소와 1332억 규모 공급 계약 체결한화시스템, 방위사업청과 1800억원 규모 경보체계 2차계약 close (974억원), 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 425,000 전일대비 18,500 등락률 +4.55% 거래량 385,880 전일가 406,500 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 GC녹십자-바이넥스, 위탁생산 협력 업무협약제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다녹십자, 커뮤니티 활발... 주가 -7.79%. close (551억원), 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 62,500 전일대비 6,200 등락률 +11.01% 거래량 12,972,968 전일가 56,300 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 바이든 기대감에 친환경 재생에너지주 재시동매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나[주간HOT종목]두산퓨얼셀, 외국인 관심↑…오버행 이슈 종료 close (531억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,550 전일대비 250 등락률 +1.07% 거래량 9,566,260 전일가 23,300 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 【시선집중】 지금 사도 충분하다 역대급 수익률 나올 종목 TOP3 LG디스플레이, 외국인 56만 9019주 순매도… 주가 0.21%[AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 close (506억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 6,500 등락률 +2.81% 거래량 566,419 전일가 231,500 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 레어카인드, 유튜버 재유와 립틴트 출시 외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서[주간HOT종목]아모레퍼시픽, 외국인이 '주목'…주가 상승세↑ close (457억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,800 전일대비 1,300 등락률 -1.48% 거래량 30,861,661 전일가 88,100 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 투자 집중되는 반도체 장비 업계…원익IPS, 삼성이 가면 나도 간다다음주 드디어 시작합니다! 백신, 치료제 급등랠리! 지금 잡아야 오릅니다.'바람문 색깔 취향대로' 삼성, 비스포크 무풍에어컨 신제품 출시 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 5659억원 순매도했다. 이어 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,800 전일대비 3,300 등락률 -3.62% 거래량 7,118,801 전일가 91,100 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 테슬라 공급사 선정! ‘주가급등’ 할 전기차 대장 株 찾았습니다.기아차, 외국인 73만 1531주 순매도… 주가 -3.07%맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤 close 를 3866억원 팔았다. 이밖에 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,026,828 전일가 77,600 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 외국인 1만 4938주 순매도… 주가 1.18%삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 2.41%삼성전자우, 투자자 검색 급증... 주가 7만 5900원(-2.19%) close (2165억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 350,000 전일대비 11,000 등락률 -3.05% 거래량 765,256 전일가 361,000 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지현대모비스, 주가 34만 500원 (-1.3%)… 게시판 '북적'[실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대' close (1501억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 278,000 전일대비 2,000 등락률 +0.72% 거래량 1,522,685 전일가 276,000 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션 "K-그린으로 어려움 이겨내자" 새해 첫 PR캠페인SK㈜, 첨단소재·그린·바이오·디지털 '투자전문회사' 탈바꿈SK이노베이션, 외국인 9062주 순매수… 주가 0.73% close (1385억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 7,500 등락률 -4.05% 거래량 7,015,098 전일가 185,000 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 LG 클로이 살균봇 'Best of CES' 선정…상반기 美 출시"스마트폰 업계 큰 타격"…해외서도 LG폰 운명 주목'팬덤' 실패한 스마트폰…'고객 감동' 외친 LG의 선택과 집중 close (520억원), 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 99,900 전일대비 2,100 등락률 -2.06% 거래량 1,018,604 전일가 102,000 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 신풍제약, 외국인 1만 2291주 순매도… 주가 0.98%신풍제약, 주가 10만 5000원.. 전일대비 7.14%신풍제약, 검색 상위 랭킹... 주가 1.14% close (459억원), DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 2,100 등락률 -2.95% 거래량 2,544,317 전일가 71,300 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 DB하이텍, 커뮤니티 활발... 주가 -1.26%.DB하이텍, 외국인 4000주 순매수… 주가 0.84%DB하이텍, 주가 6만 9600원.. 전일대비 0.58% close (419억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 289,000 전일대비 5,500 등락률 -1.87% 거래량 235,079 전일가 294,500 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인, 순매도 와중 이들 종목은 샀다[클릭 e종목]"롯데케미칼, 중국 석탄가격 급등…반사 수혜"롯데케미칼, 이시간 주가 +6.01%.... 최근 5일 외국인 6만 1991주 순매도 close (295억원), 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 427,000 전일대비 8,500 등락률 -1.95% 거래량 85,216 전일가 435,500 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 금속 가격 상승에 고려아연 3분기 '방긋'…자회사도 실적↑고려아연, 3분기 영업익 2674억원…전년比 28% 증가[클릭 e종목]"고려아연, 주가 모멘텀 약화...목표가 9%↓" close (204억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 매수세 유입이 점진적으로 회복될 것이란 전망이다. 박석현 KTB투자증권 연구원은 "신흥국으로의 글로벌 유동성 유입 호조와 외국인 순매수 강화에도 한국은 가격 부담으로 외국인의 관망세가 지속되고 있다"면서 "국내 증시가 이익 모멘텀 측면에서 뚜렷한 비교우위에 있다는 점을 감안할 때 외국인 순매수 강화를 이끌어 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr