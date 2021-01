서귀포 해상에서 실종된 70대 해녀 발견···결국 숨져

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 서귀포 외돌개 인근 해상에서 지난 23일 실종됐던 해녀 A씨(73세, 서귀포)가 발견됐지만 결국 숨졌다.

24일 서귀포해경에 따르면 숨진 해녀 A씨는 23일 오전 11시경 외돌개 인근 해상에서 해녀 20여 명과 함께 소라 채취를 하다 변을 당했다.

해경은 A씨와 함께 작업했던 다른 해녀들이 오후 4시경 조업을 마치고 모두 물 밖으로 나왔지만 A씨만 나오지 않아 어촌계장이 해경에 신고했다고 밝혔다.

신고받은 서귀포해경은 경비함정 2척, 구조대, 파출소 연안구조정, 관공선 1척을 동원해 주변 해상을 수색하고, 경찰관·수협·어촌계 150여 명이 육상을 수색했다.

A씨는 24일 오전 7시 40분경 서귀포 황우지 해안가에서 해상에 떠 있는 채로 서귀포수협 직원에 발견돼 뭍으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.

발견 당시 의식 및 호흡이 없는 상태였으며, 서귀포해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr