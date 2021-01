파티룸 업주들 "오히려 코로나에 안전…기준 없는 핀셋 방역 중단해야"

[아시아경제 이정윤 기자] 파티룸 등 공간대여업 업주들이 정부와 여당에 "현실에 맞는 방역지침을 마련하라"고 촉구했다.

전국공간대여협회는 23일 서울 여의도 더불어민주당사 앞에서 집회를 열고 이와 같이 밝혔다.

협회는 "파티룸은 한 팀이 독립적으로 사용하는 공간이고, 앞뒤로 다른 팀이 이용하는 시간과 간격도 길다"면서 "오히려 코로나 시대에 가장 안전하게 사람을 만날 수 있는 곳이 바로 파티룸"이라고 주장했다.

이어 파티룸이 이름과 달리 파티뿐 아니라 촬영 스튜디오, 스터디룸, 연습실이나 회의실 등으로 다양하게 사용되는 공간이라고 주장했다. 공간의 정체성이 한 가지로 묶여있지 않은데도 파티 모임이라는 용도에 대한 규제가 공간 전체에 대한 규제로 이어지는 것은 불합리하다는 설명이다.

협회는 "공간대여 업계는 이미 5인 이상 집합금지로 한 해 매출의 절반에 달하는 연말 매출이 대부분 증발한 상태"라며 "기준 없는 핀셋 방역은 중단하고 피해에 대한 현실적인 구제 대책을 세워야 한다"고 덧붙였다.

