마재윤 전남소방본부장, 신임 소방공무원 ‘직무 특강’ 실시

자긍심·공직자의 자세 등 강조

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 소방공무원으로의 첫 발을 내딛는 교육생들과 특별한 만남을 가졌다.

22일 전남소방본부에 따르면 이날 마 본부장은 전남소방학교 대강당에서 제7기 신임소방공무원 교육생들에게 소방공직자로서 가져야할 청렴과 직무에 임하는 마음가짐에 대해 이야기 했다.

제7기 신임소방공무원은 지난 11월 전남소방학교에 입교했다. 코로나19라는 어려운 여건에서도 철저한 방역수칙 준수와 외출·외박을 자제하며 12주간 전문교육 과정과 공직자가 갖추어야 할 청렴 등 기본 소양교육을 받고 있다.

마 본부장은 이 자리에서 소방공무원의 자긍심과 올바른 공직자의 자세 등 소방공무원이 갖춰야할 품격 등을 강조했다.

특히 국민 신뢰도 1위 직업인 소방공무원이라는 자부심을 갖고 항상 국민안전을 책임지는 재난대응 전문가로서 기본에 충실해 줄 것을 당부했다.

한편 이날 특강은 교육생들과 함께 듣고 얘기하는 소통 방식으로 진행해 큰 호응을 받기도 했다.

