합천·남강댐 하류 수해 원인 조사 착수

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 지난해 여름 집중호우 때 합천댐·남강댐 과다 방류로 피해를 본 자치단체가 수해 원인 규명을 위한 조사에 나섰다.

합천군은 22일 군의회에서 진주시, 사천시, 합천군 시·군 주민대표, 정부·지자체 추천 외부전문가, 지자체 관계자들이 참석한 가운데 ‘합천·남강댐 하류 수해 원인 용역 착수보고회'를 가졌다고 밝혔다.

이날 보고회는 수해 원인 조사를 위한 자료구축 및 분석 방법 등 대한 용역사의 설명과 함께 용역 착수 보고내용에 대한 검토 및 향후 방향 제시를 위해 마련됐다.

조사용역은 착수일로부터 6개월 동안 진행된다. 지난해 8월 황강, 남강, 금강, 섬진강 등에서 발생한 홍수피해 원인 조사 및 규명을 위해 댐·하천별 홍수피해 현황, 홍수 수문 개폐 상황, 피해 원인 등을 종합적으로 분석해 근본적인 개선방안을 담는다.

문준희 합천군수는 “용역 기간 조사협의회의 충분한 의견 개진과 철저한 조사로 수해를 입은 농가들이 웃음을 되찾을 수 있도록 피해 원인이 하루빨리 밝혀지기를 기대한다”고 말했다.

