25일 취임·본격 업무 돌입

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 정창림 신임 전남지방우정청장이 오는 25일자로 취임한다.

정 신임 전남우정청장은 순천고, 건국대 행정학과와 서울대 행정대학원을 졸업하고 행정고시(38회)로 공직에 입문했다.

정보통신부 통신경쟁정책과, 위성전파감시센터장, 방송통신융합정책실, 디지털방송전환추진단, 과학기술정보통신부 통신정책기획과장, 전파정책기획과장, 전북지방우정청장 등 다양한 주요 보직을 역임했다.

정 신임 청장은 “유연한 사고와 적극적인 마인드로 내실과 성장의 조화로운 안정적인 사업기반을 조성해 경영혁신에 노력할 것”이라며 “직원들이 웃으며 출근할 수 있는 행복한 조직문화를 통해 다니고 싶은 직장을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr