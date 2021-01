[아시아경제 이민우 기자] 센트럴바이오 센트럴바이오 051980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,800 전일대비 100 등락률 -3.45% 거래량 1,401,164 전일가 2,900 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 센트럴바이오, 경영진 신규 영입…"신사업 드라이브로 제 2도약"글로벌 임상 완료! 국내 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 제공한다! 단숨에 급등!“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 이강현 대표이사가 일신상의 사유로 대표이사직을 사임함에 따라 원대성 대표이사를 신규 선임했다고 22일 공시했다. 다만 이 전 대표는 사내이사직을 유지한다.

