[아시아경제 이민우 기자] 쎄트렉아이 쎄트렉아이 099320 | 코스닥 증권정보 현재가 63,700 전일대비 3,900 등락률 -5.77% 거래량 1,886,847 전일가 67,600 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 쎄트렉아이, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.28%[AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 쎄트렉아이, 검색 상위 랭킹... 주가 26.35% close 는 보통주 1주당 340원의 현금 배당을 결정했다고 22일 공시했다. 배당금 총액은 24억원가량이며 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

