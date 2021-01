한정애 신임 환경부 장관 "올해는 탄소중립 선언을 행동으로 만드는 첫 해"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한정애 환경부 장관은 22일 "2021년은 탄소중립 선언을 행동으로 만드는 첫 해"라고 강조했다.

이날 한 신임 장관은 정부세종청사에서 취임식을 열고 위임사를 통해 이 같이 말했다.

한 장관은 올해 환경부가 '역사적 전화점에 서있다'고 평가했다. 그는 "국제사회에서는 신기후체제가 출범하고 한국의 탄소중립 전환이 본격적으로 시작된다"며 "올해 (탄소중립의) 첫 단추를 어떻게 끼우느냐에 따라 대한민국의 미래는 바뀔 것"이라고 밝혔조했다.

그는 올해 환경부의 정책방향으로 탄소중립과 성과, 포용을 꼽았다. 한 장관은 "탄소중립이 국민 모두의 목표가 되도록 필요성과 비전을 국민과 공유하고, 연도별 온실가스 감축이행 점검과 기후변화영향평가 등 탄소중립 전환을 위한 법과 제도를 마련해야 한다"며 "기존 경제·사회 구조를 전환시키기 위한 한 발 앞선 실천적 노력과 도전이 필요하다"고 당부했다.

한 장관은 그동안 환경부가 추진한 미세먼지 저감 등은 국민 체감도를 높이고 그린뉴딜과 탈플라스틱, 물관리일원화 등 전환의 기반을 만들어 낸 분야에서는 가시적 성과를 창출할 방침이다. 그는 "전기·수소차 보급과 환경산업 혁신, 스마트 그린도시 등 그린뉴딜 핵심과제에서는 반드시 성과를 내 탄소중립 전환의 마중물로 삼아야 할 것"이라며 "플라스틱 문제에 대한 인식이 높아지고 있는 만큼 국민의 눈높이에서의 정책이 추진돼야 한다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr